Zar treba da glumimo da je u zemlji sve normalno

Radar pre 22 minuta  |  Gojko Božović
Zar treba da glumimo da je u zemlji sve normalno

Beogradski sajam je ignorisao zahtev izdavača da se termin Sajma knjiga delimično promeni barem u tolikoj meri da se ne poklopi s godišnjicom novosadske tragedije izazvane padom nadstrešnice na Železničkoj stanici. Još je gore što je predloženim datumom ignorisana realnost u ovoj zemlji

Odgovor na pitanje: Zašto čitav niz izdavača ne učestvuje na Beogradskom sajmu knjiga, među njima i Arhipelag, vrlo je jednostavan: Beogradski sajam, kao izvršni organizator Sajma knjiga, ignorisao je dva minimalna i kompromisna zahteva izdavačke profesije, dok Grad Beograd, kao osnivač manifestacije, nije pokazao interesovanje za ishod pregovora. Izdavači koji neće učestvovati na Sajmu knjiga nisu, dakle, mogli da prihvate učešće u predloženom terminu i pod
