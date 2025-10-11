Alimpijević: Svestan sam gde sam došao, drago mi je što ne krećem od nule

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević izjavio je na svom predstavljanju da je svestan veličine i odgovornosti funkcije koju je preuzeo, ističući da mu je ukazano veliko poverenje.

KSS je u Beogradu zvanično predstavio Alimpijevića kao novog selektora košarkaša Srbije. Alimpijević je 1. oktobra imenovan za novog selektora Srbije, pošto je Svetislavu Pešiću istekao ugovor sa KSS. Alimpijević je potpisao ugovor sa KSS do 2028, uz opciju da se saradnja nastavi za još jednu godinu. Finansijski detalji nisu saopšteni. On će na klupi Srbije debitovati 27. novembra protiv Švajcarske u prvom kolu grupe C prve runde kvalifikacija za Svetsko prvenstvo