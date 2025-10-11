Napada Srbija, Vlahović promašio najbolju priliku

RTS pre 15 minuta
Napada Srbija, Vlahović promašio najbolju priliku

Fudbaleri Srbije igraju protiv Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Direktan prenos je na Prvom programu RTS-a. Najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

45' Minut nadoknade - 0:0 Još malo vremena za promenu rezultata. 42' Evo i prvog kartona - 0:0 Šehu dobija žuti karton zbog zakasnelog starta nad Stankovićem. 41' Aslani pokušava - 0:0 Albanija koristi svaku priliku da uspori tempo. Broja je napravio odličan prodor, ali se spetljao, da bi u nastavku akcije Aslani poslao loptu preko gola. Starsport.rs Pedja Milosavljevic 38' Samardžić preti - 0:0 Odigrala je Srbija akciju koja joj je donela golove protiv Andore i
Povezane vesti »

