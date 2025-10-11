Partizan slavio u Splitu, Spartak savladao Beč, FMP bolji od Studentskog centra

RTV pre 15 minuta  |  Tanjug
Partizan slavio u Splitu, Spartak savladao Beč, FMP bolji od Studentskog centra

SPLIT - Košarkaši Partizana pobedili su večeras u gostima Split rezultatom 86:81 (8:15, 30:19, 26:19, 22:28) u meču drugog kola grupe A ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Duejn Vašington sa 23 poena. Karlik Džons je postigao 14 poena, Sterling Braun 13, a Ajzak Bonga 12. Obradović: Uvek kad se igra 48 sati posle Evrolige problem su energija i motivacija Kao i uvek posle kada se igra 48 sati posle utakmice u Evroligi nije lako. Pokazalo se i večeras da je glavni problem energija i motivacija, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović. "Ekipa Splita je poletna, zaslužili su vođstvo.
