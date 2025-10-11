POLUVREME - Albanci vode u Leskovcu!

Posle prvih 45 minuta utakmice na stadionu "Dubočica" u Leskovcu reprezentacija Srbije gubi od Albanije sa 0:1.

Nije ovo meč koji obiluje šansama, Srbija je imala loptu, ali Albanci vode posle prvog poluvremena. U uvodnih deset minuta utakmice Srbija je imala posed lopte i uglavnom je pokušavala po levoj strani gde je bio Filip Kostić, dok su Albanci sa opstrukcijom igre počeli od samog starta. Prvi pokušaj da ugroze Petrovića imao je Manaj glavom posle centaršuta Hisaja sa desne strane, ali je bilo prilično bezopasno po srpskog golmana. Iako je naša reprezentacija imala