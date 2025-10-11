Studenti u blokadi održali skupove u više gradova

Grupa studenata u blokadi i građani koji ih podržavaju održali su skupove podrške Srbima na Kosovu i Metohiji u više gradova.

U Beogradu je organizovana šetnja od Pravnog fakulteta do sedišta Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i od Poljoprivrednog fakulteta do Palate Srbija. Ispred Palate Srbija, gde je sedište Kancelarije okupljeni su uzvikivali "Pumpaj", i pravili buku pištaljkama i trubama. Građani su se istim povodom okupili i u Sremskoj Kamenici, Čačku, Kragujevcu i Novom Sadu. Grupa studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju završili su skup u Beogradu blokadom kružnog toka