Studenti u blokadi održali skupove u više gradova

Sputnik pre 33 minuta
Grupa studenata u blokadi i građani koji ih podržavaju održali su skupove podrške Srbima na Kosovu i Metohiji u više gradova.

U Beogradu je organizovana šetnja od Pravnog fakulteta do sedišta Kancelarije za Kosovo i Metohiju, kao i od Poljoprivrednog fakulteta do Palate Srbija. Ispred Palate Srbija, gde je sedište Kancelarije okupljeni su uzvikivali "Pumpaj", i pravili buku pištaljkama i trubama. Građani su se istim povodom okupili i u Sremskoj Kamenici, Čačku, Kragujevcu i Novom Sadu. Grupa studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju završili su skup u Beogradu blokadom kružnog toka
(BLOG) Širom zemlje skupovi podrške Srbima na Kosovu: Privođenje i intervencija policije u više gradova, jajima na autobuse SNS-a

N1 Info pre 18 minuta
UNS osudio napade na novinarku N1 i novinara Bete i Autonomije

N1 Info pre 18 minuta
Kragujevac: Kordon policije potiskuje građane

Danas pre 18 minuta
Pristalice SNS-a na ulicama: U Novom Sadu privedene četiri osobe, policija potiskuje građane u Kragujevcu

Danas pre 18 minuta
BLOG UŽIVO U Beogradu protest ispred Narodnog pozorišta, u Novom Sadu građani pred policijom traže puštanje privedenih

Nova pre 18 minuta
Širom Srbije održani skupovi građana u znak podrške Srbima na KiM i protiv blokada

RTV pre 43 minuta
FOTO, VIDEO Skupovi pristalica vlasti i zborova u Novom Sadu: Policija pendrečila, funkcioneri u koloni

Radio 021 pre 1 sat
KosovoČačakNovi SadMetohijaKosovo i MetohijaKragujevacsrbijapolitika

Izumi s dna kace

Danas pre 18 minuta
Policija fizički napala novinara Glasa Zaječara Miljka Stojanovića

Danas pre 18 minuta
Kampanja „Daj pedalu raku“: Biciklistička vožnja i briga o ženskom zdravlju

Danas pre 53 minuta
Jajinci bez vode – građani izašli na ulice zbog mešanja kanalizacione i vodovodne cevi

Danas pre 33 minuta
Prve životinje na Zemlji izgledaju ovako – i nisu meduze kako mislite

Danas pre 1 sat