Neutešna supruga Neda, sin Marko i plejada glumaca ispratili Šotru na večni počinak

Sharana Zdravka Šotre održava se danas na Novom beogradskom groblju.

Brojni glumci, prijatelji, saradnici i članovi porodice došli su da slavnog reditelja i scenaristu isprate na večni počinak. Supruga Neda i sin iz prvog braka, Marko, neutešni i nemi od bola primali su saučešće. Na sahranu Zdravka Šotre došla je glumačka plejada njegovih kolega i saradnika, a među njima Vojin i Sloboda, Ivan Bosiljčić, Tamara Aleksić, Radoš Bajić, Svetlana Bojković, kao i druge ličnosti iz javnog života. Podsetimo, Zdravko Šotra preminuo je 8.