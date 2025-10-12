Kosovski glasači biraju lokalnu vlast od Prizrena do Severne Mitrovice

BBC News pre 58 minuta

Tek što je posle osam meseci konstituisana skupština i Aljbinu Kurtiju dat mandat za sastav nove Vlade, birači na Kosovu izlaze na redovne lokalne izbore.

Biraju se nova rukovodstva u 38 opština, dok pravo glasa ima nešto više od dva miliona ljudi.

Glasa se na 2.571 biračkom mestu i u 910 biračkih centara, do sedam sati uveče.

Na izborima učestvuju 93 politička subjekta - 32 političke partije, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata, dok je srpskih stranaka i pokreta 12.

Za gradonačelnike se nadmeće 206 kandidata, od čega je 20 žena, a za opštinske odbornike kandidovalo se njih 5.420.

Glasači će pred sobom imati dva listića.

Na jednom, uokvirenom žutom bojom, su kandidati za predsednike opština i gradonačelnika, gde pobeđuje onaj koji u prvom krugu osvoji više od 50 odsto glasova ili se dva najbolja sučeljavaju u drugom krugu.

Drugi listić ima plavi okvir i na njemu su imena budućih odbornika, a glasa se tako što se na levoj strani obeleži jedan politički subjekt, a na desnoj jedan kandidat.

Favoriti za osvajanje vlasti u većim gradovima poput Prištine, Prizrene, Peći, Đakovice i Gnjilana su kandidati Samoopredeljenja, aktuelnog premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtina, navodi se u analizi slovenačkog Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES).

Prištinu i Peć od 2021. vode političari iz redova Demokratskog saveza Kosova (LDK), Prizrenom upravlja rivalska Demokratska partija Kosova (PDK), dok je u Gnjilanu gradonačelnik iz Samoopredeljenja.

Najviše kandidata za gradonačelnika imaju glavni grad Priština i Severna Mitrovica (po površini najmanja opština na Kosovu).

Uz tradicionalne stranke PDK, Samoopredeljenje i LDK, kandidate za gradonačelnike u gotovo svim opštinama ima i Alijansa za budućnost Kosova (AAK), Ramuša Haradinaja, bivšeg premijera koji je bio osumnjičen za ratne zločine pred sudom u Hagu.

Za odbornička mesta u šest opština boriće se i Socijaldemokratska inicijativa (Nisma) Fatmira Ljimaja, koja je na parlamentarnim izborima bila u koaliciji sa strankom Haradinaja.

Na glasačkom listiću ovog puta biće i kandidati većine stranaka srpske zajednice, koje su vanredne lokalne izbore u četiri opštine na severu Kosova 2023. bojktovale, prethodno napustivši najvažnije institucije.

Tada su na čelo Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana došli gradonačelnici albanske nacionalnosti što je dovelo do nekoliko incidenata.

Srpska lista, najjača partija ove zajednice sa Kosova, koju podržava zvanični Beograd ima kandidate za gradonačelnike u 11 opština i kandidate za odbornike u 19 opština.

Pored njih, na severu Kosova se nadmeće ukupno 21 kandidat i to – u Severnoj Mitrovici njih sedam, u Leposaviću pet, u Zubinom Potoku šest, i u Zvečanu troje.

Za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića - novoizabranog potpredsednika Skupštine Kosova, Građanska inicijativa „Sever za sve“, Srpska demokratija, Srpski narodni pokret, Novo lice – Narodna pravda i Kosovski savez, samo su još neki srpski politički subjekti koji učestvuju na lokalnim izborima na Kosovu.

Sedamanest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 117 zemalja, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

