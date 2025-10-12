Vremenska prognoza za ponedeljak 13. oktobar 2025: Jutro sunčano, posle podne naoblačenje

Beta pre 21 minuta

U Srbiji će sutra pre podne biti pretežno sunčano vreme, u brdsko-planinskim predelima malo i umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Prolazno naoblačenje će sredinom dana zahvatiti sever Vojvodine, a posle podne i uveče će se proširiti na ostale delove Srbije.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 11, a najviša od 16 do 20.

U Beogradu će sutra pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje prolazno naoblačenje.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 18.

U Srbiji narednih dana suvo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz manji pad dnevne temperature i svežija jutra u drugoj polovini sedmice.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak 13. oktobar 2025.

Relativno povolјne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih. Oprez se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim tegobama. Poremećej sna je moguća meteoropatska reakcija.

(Beta, 12.10.2025)

Povezane vesti »

RHMZ je izbacio prognozu za celu nedelju: Već za sutra spremite kišobrane

RHMZ je izbacio prognozu za celu nedelju: Već za sutra spremite kišobrane

Nova pre 6 minuta
Sutra pre podne sunčano, popodne i uveče prolazno naoblačenje

Sutra pre podne sunčano, popodne i uveče prolazno naoblačenje

NIN pre 26 minuta
Vremenska prognoza za ponedeljak 13. oktobar 2025: Jutro sunčano, posle podne naoblačenje

Vremenska prognoza za ponedeljak 13. oktobar 2025: Jutro sunčano, posle podne naoblačenje

Radio sto plus pre 11 minuta
Spremite se za totalni vremenski obrt Ovakvu prognozu je malo ko očekivao!

Spremite se za totalni vremenski obrt Ovakvu prognozu je malo ko očekivao!

Alo pre 51 minuta
Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 13. do 19. oktobra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za narednu sedmicu (od 13. do 19. oktobra)

Pressek pre 3 sata
Oblačno, ponegde slaba kratkotrajna kiša – temperatura do 21 stepen

Oblačno, ponegde slaba kratkotrajna kiša – temperatura do 21 stepen

Glas Zaječara pre 3 sata
Narednih dana promenljivo oblačno

Narednih dana promenljivo oblačno

NoviSad.com pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaVremenska prognoza

Svet, najnovije vesti »

“‘Patriot’ postao potpuno beskoristan u Ukrajini”

“‘Patriot’ postao potpuno beskoristan u Ukrajini”

Vesti online pre 2 minuta
"Zabrinuti smo, Putin je: Rekao..." Kremlj se neprestano oglašava o isporuci "tomahavka" Ukrajini: Tramp stalno traži jedno

"Zabrinuti smo, Putin je: Rekao..." Kremlj se neprestano oglašava o isporuci "tomahavka" Ukrajini: Tramp stalno traži jedno

Blic pre 6 minuta
RHMZ je izbacio prognozu za celu nedelju: Već za sutra spremite kišobrane

RHMZ je izbacio prognozu za celu nedelju: Već za sutra spremite kišobrane

Nova pre 6 minuta
Troje diplomata poginulo u Egiptu: Putovali na međunarodni samit o prekidu vatre, slike su stravične

Troje diplomata poginulo u Egiptu: Putovali na međunarodni samit o prekidu vatre, slike su stravične

Telegraf pre 6 minuta
Kinesko-američki trgovinski sukob: carine, kontramere i optužbe za dvostruke standarde

Kinesko-američki trgovinski sukob: carine, kontramere i optužbe za dvostruke standarde

Naslovi.ai pre 47 minuta