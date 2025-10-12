Vučić: Ništa se neće desiti 1. novembra, blokaderima će dodatno opasti popularnost

Beta pre 51 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da se ništa značajno neće dogoditi na skupu koji su studenti u blokadi najavili povodom godišnjice pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice te ocenio da će nakon tog događaja dodatno opasti popularnost studentskog pokreta.

On je prilikom obilaska radova na rekonstrukciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu kazao da će studentski protest koji je najavljen za 1. novembar u Novom Sadu "biti nasilan", ali da neće imati značajniji efekat na građane Srbije.

"Tog dana će se dogoditi jedno veliko ništa kao i svaki put. Biće nasilja, ljudi će sve da razumeju, stvarni rezultat biće dodatni strmoglavi pad njihove popularnosti. Ljudi ne treba da brinu", kazao je Vučić.

Upitan šta misli o tome što deo opozicije bojkotuje rad parlamenta, kazao je da ne prati skupštinsku sednicu pošto je posvećen drugim aktivnostima.

"Nisam ništa pratio šta se dešavalo u Skupštini Srbije, toliko sam imao posla i bavio se drugim temama, nemam pojma šta se dešavalo. Meni je bilo važno da zakon o legalizaciji i izvršiteljima budu na dnevnom redu", rekao je predsednik.

(Beta, 12.10.2025)

Povezane vesti »

"200, 300 Zgubidana zviždalo u Nišu ispred hotela u kom su bili fudbaleri": Vučić nakon poraza reprezentacije od Albanije…

"200, 300 Zgubidana zviždalo u Nišu ispred hotela u kom su bili fudbaleri": Vučić nakon poraza reprezentacije od Albanije: "Zbog tuge nisam mogao da spavam, da se zapitamo kako smo ih ispratili"

Blic pre 6 minuta
SK: „Bolna istina srpskog fudbala, Piksi odlazi kao antiheroj“

SK: „Bolna istina srpskog fudbala, Piksi odlazi kao antiheroj“

Sport klub pre 6 minuta
Posle poraza u Leskovcu Piksi podneo ostavku

Posle poraza u Leskovcu Piksi podneo ostavku

Južne vesti pre 6 minuta
Rade Bogdanović žestoko udario po piksiju: Izgubio se u vremenu, postao je vladar saveza

Rade Bogdanović žestoko udario po piksiju: Izgubio se u vremenu, postao je vladar saveza

Večernje novosti pre 6 minuta
I Vučić najavljuje: "Biće nasilja na studentskom protestu 1. novembra u Novom Sadu"

I Vučić najavljuje: "Biće nasilja na studentskom protestu 1. novembra u Novom Sadu"

Radio 021 pre 31 minuta
Vučić: Radovi u Višegradskoj gotovi za dve godine, posle GAK-a i Tiršove 2 gradimo i porodilište u Nišu

Vučić: Radovi u Višegradskoj gotovi za dve godine, posle GAK-a i Tiršove 2 gradimo i porodilište u Nišu

RTS pre 21 minuta
Pred put u Andoru reprezentacija dobila još jednog igrača!

Pred put u Andoru reprezentacija dobila još jednog igrača!

Sportske.net pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Sport, najnovije vesti »

Poraz Srbije od Albanije, ostavka Stojkovića i analiza defanzivnih propusta u kvalifikacijama za SP 2026

Poraz Srbije od Albanije, ostavka Stojkovića i analiza defanzivnih propusta u kvalifikacijama za SP 2026

Naslovi.ai pre 7 minuta
FSS prihvatio Stojkovićevu ostavku: "Orlove" u Adori ne vodi ni Đorović, nego Mirković

FSS prihvatio Stojkovićevu ostavku: "Orlove" u Adori ne vodi ni Đorović, nego Mirković

Euronews pre 6 minuta
SK: „Bolna istina srpskog fudbala, Piksi odlazi kao antiheroj“

SK: „Bolna istina srpskog fudbala, Piksi odlazi kao antiheroj“

Sport klub pre 6 minuta
Posle poraza u Leskovcu Piksi podneo ostavku

Posle poraza u Leskovcu Piksi podneo ostavku

Južne vesti pre 6 minuta
Menjan novi kapiten Francuske

Menjan novi kapiten Francuske

Sportski žurnal pre 2 minuta