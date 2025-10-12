Vučić: Ništa se neće desiti 1. novembra, blokaderima će dodatno opasti popularnost

Beta pre 51 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas da se ništa značajno neće dogoditi na skupu koji su studenti u blokadi najavili povodom godišnjice pada nadstrešnice novosadske Železničke stanice te ocenio da će nakon tog događaja dodatno opasti popularnost studentskog pokreta.

On je prilikom obilaska radova na rekonstrukciji Klinike za ginekologiju i akušerstvo u Beogradu kazao da će studentski protest koji je najavljen za 1. novembar u Novom Sadu "biti nasilan", ali da neće imati značajniji efekat na građane Srbije.

"Tog dana će se dogoditi jedno veliko ništa kao i svaki put. Biće nasilja, ljudi će sve da razumeju, stvarni rezultat biće dodatni strmoglavi pad njihove popularnosti. Ljudi ne treba da brinu", kazao je Vučić.

Upitan šta misli o tome što deo opozicije bojkotuje rad parlamenta, kazao je da ne prati skupštinsku sednicu pošto je posvećen drugim aktivnostima.

"Nisam ništa pratio šta se dešavalo u Skupštini Srbije, toliko sam imao posla i bavio se drugim temama, nemam pojma šta se dešavalo. Meni je bilo važno da zakon o legalizaciji i izvršiteljima budu na dnevnom redu", rekao je predsednik.

(Beta, 12.10.2025)