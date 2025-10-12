Gori automobil u jajincima: Vatra progutala celo vozilo: Na terenu vatrogasci (video)

U naselju Jajinci večeras oko ponoći izgoreo je jedan putnički automobil. Na teren su izašli vatrogasci i u toku je gašenje požara.

Kako se vidi na snimku objavljenom na Instagram stranici "Moj _beo_rad, vatra je potpuno zahvatila vozilo, a gust dim se nadvio nad ulicom. Kako prenose očevici, na ovoj deonici puta, saobraćaj je u obustavljen zbog požara. Za sada nema informacija o povređenima, a uzrok požara još uvek nije poznat.