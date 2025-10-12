"Izbori na Kosovu nadstranačko pitanje": Vučević: Dok je Srba na KiM, tu je i Srbija

Blic pre 1 sat
"Izbori na Kosovu nadstranačko pitanje": Vučević: Dok je Srba na KiM, tu je i Srbija

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Prvoj televiziji da je izlazak Srba na izbore "pitanje opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji".

- Nadam se da će Srbi izaći u što većem broju, da će se odazvati na poziv države i svih nas koji smo u javnom životu i da je to pitanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Ne smemo da progutamo to kukavičje jaje da kada Srbi glasaju na izborima u Pokrajini time priznajemo tzv. nezavisnu državu Kosovo. Važno je da Srbi izađu na izbore - naveo je Vučević. Kako je rekao, vlast je učestvovala u kampanji u centralnoj Srbiji da interno raseljeni izađu na izbore. -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

I Vučević pozvao Srbe na Kosovu da izađu na izbore: Kritike Srpske liste neopravdane

I Vučević pozvao Srbe na Kosovu da izađu na izbore: Kritike Srpske liste neopravdane

Serbian News Media pre 25 minuta
Radonjić: Najveći problem građana na Kosovu - velika razočaranost glasača u "probeogradsku političku opciju"

Radonjić: Najveći problem građana na Kosovu - velika razočaranost glasača u "probeogradsku političku opciju"

Novi magazin pre 34 minuta
Radonjić: Najveći problem građana na Kosovu - velika razočaranost glasača u "probeogradsku političku opciju"

Radonjić: Najveći problem građana na Kosovu - velika razočaranost glasača u "probeogradsku političku opciju"

N1 Info pre 39 minuta
I Vučević pozvao Srbe na Kosovu da izađu na izbore: Kritike Srpske liste neopravdane

I Vučević pozvao Srbe na Kosovu da izađu na izbore: Kritike Srpske liste neopravdane

Danas pre 40 minuta
Vučević o lokalnim izborima na KiM: Nadam se da će Srbi izaći u što većem broju na izbore u pokrajini

Vučević o lokalnim izborima na KiM: Nadam se da će Srbi izaći u što većem broju na izbore u pokrajini

Euronews pre 1 sat
Snažna poruka Vučevića: Ne smemo da progutamo kukavičje jaje, nadam se da će Srbi u što većem broju glasati

Snažna poruka Vučevića: Ne smemo da progutamo kukavičje jaje, nadam se da će Srbi u što većem broju glasati

Telegraf pre 1 sat
Ne smemo da progutamo kukavičje jaje, Nadam se da će Srbi u što većem broju izaći na glasanje: Snažna poruka lidera SNS…

Ne smemo da progutamo kukavičje jaje, Nadam se da će Srbi u što većem broju izaći na glasanje: Snažna poruka lidera SNS Vučevića o važnosti izbora na Kosovu i Metohiji

Dnevnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaIzboriMiloš Vučević

Politika, najnovije vesti »

Poslanici nekoliko opozicionih stranaka predali Skupštini Predlog zakona o biračkom spisku

Poslanici nekoliko opozicionih stranaka predali Skupštini Predlog zakona o biračkom spisku

N1 Info pre 9 minuta
POKS: Diplomatsko lutanje i servilnost Vučićeve vlasti doveli u pitanje isporuku ruskog gasa

POKS: Diplomatsko lutanje i servilnost Vučićeve vlasti doveli u pitanje isporuku ruskog gasa

Danas pre 31 minuta
I Vučević pozvao Srbe na Kosovu da izađu na izbore: Kritike Srpske liste neopravdane

I Vučević pozvao Srbe na Kosovu da izađu na izbore: Kritike Srpske liste neopravdane

Serbian News Media pre 25 minuta
Poslanici nekoliko opozicionih stranaka predali Skupštini predlog Zakona o biračkom spisku

Poslanici nekoliko opozicionih stranaka predali Skupštini predlog Zakona o biračkom spisku

Serbian News Media pre 15 minuta
Kosovo: Politički lideri pozivaju građane da glasaju na lokalnim izborima

Kosovo: Politički lideri pozivaju građane da glasaju na lokalnim izborima

Serbian News Media pre 19 minuta