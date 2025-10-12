"Izbori na Kosovu nadstranačko pitanje": Vučević: Dok je Srba na KiM, tu je i Srbija

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je gostujući na Prvoj televiziji da je izlazak Srba na izbore "pitanje opstanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji".

- Nadam se da će Srbi izaći u što većem broju, da će se odazvati na poziv države i svih nas koji smo u javnom životu i da je to pitanje opstanka Srba na Kosovu i Metohiji. Ne smemo da progutamo to kukavičje jaje da kada Srbi glasaju na izborima u Pokrajini time priznajemo tzv. nezavisnu državu Kosovo. Važno je da Srbi izađu na izbore - naveo je Vučević. Kako je rekao, vlast je učestvovala u kampanji u centralnoj Srbiji da interno raseljeni izađu na izbore. -