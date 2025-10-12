Maja Gojković pozvala Srbe na Kim da izađu na izbore i podrže Srpsku listu

Maja Gojković pozvala Srbe na Kim da izađu na izbore i podrže Srpsku listu

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković pozvala je Srbe na Kosovu i Metohiji da sutra u što većem broju izađu na lokalne izbore koje su raspisale privremene prištinske institucije i daju podršku Srpskoj listi.

- Ovo je trenutak kada moramo da pokažemo jedinstvo i odgovornost i da podržimo naše političke predstavnike koji se bore za interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Samo tako čuvamo mir, stabilnost i budućnost našeg naroda u južnoj srpskoj pokrajini, poručila je Gojković, saopšteno je iz njenog kabineta. Ona je naglasila da je svaki glas od izuzetne važnosti i pozvala srpski narod da ostane jedinstven i istrajan u očuvanju svojih prava, dodajući da je važno da
