Povređen muškarac (45) u saobraćajnoj nezgodi: Odmah prevezen u Urgentni centar u Beogradu

Blic pre 1 sat
Povređen muškarac (45) u saobraćajnoj nezgodi: Odmah prevezen u Urgentni centar u Beogradu

Muškarac star 45 godina povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 2 sata posle ponoći na uglu Severnog bulevara i Ulice Ljubice Luković na Zvezdari, rečeno je Tanjugu jutros u Hitnoj pomoći.

Njemu su na mestu nezgode konstatovane lakše povrede i on je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na detaljnu dijagnostiku. Kako je rečeno Tanjugu, služba Hitne pomoći imala je tokom protekle noći u Beogradu 113 intervencije, od čega 15 na javnim mestima. Iz Hitne pomoći navode i da su se tokom noći za pomoć najviše javljali hronični bolesnici, kardiološki i psihijatrijski pacijenti. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Dvojica izbodena nožem noćas u Beogradu

Dvojica izbodena nožem noćas u Beogradu

Nova pre 2 sata
Noć užasa u Beogradu: Dvojica izbodena nožem u Rakovici, popravljao fasadu pa pao sa zgrade

Noć užasa u Beogradu: Dvojica izbodena nožem u Rakovici, popravljao fasadu pa pao sa zgrade

Kurir pre 2 sata
Hitna pomoć: Dvojica izbodena nožem noćas u Beogradu

Hitna pomoć: Dvojica izbodena nožem noćas u Beogradu

Novi magazin pre 1 sat
Hitna pomoć: Dvojica izbodena nožem noćas u Beogradu

Hitna pomoć: Dvojica izbodena nožem noćas u Beogradu

N1 Info pre 3 sata
Hitna pomoć: Dvojica izbodena nožem noćas u Beogradu

Hitna pomoć: Dvojica izbodena nožem noćas u Beogradu

Danas pre 2 sata
Dvojica mladića krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici, u 3.30 primljen poziv - tad je počela drama

Dvojica mladića krvavi dovezeni u hitnu: Drama u Rakovici, u 3.30 primljen poziv - tad je počela drama

Blic pre 3 sata
Posvađali se zbog devojke, pa povadili noževe: Detalji drame u Rakovici: Mladići se sukobili ispred poznatog restorana, krvavi…

Posvađali se zbog devojke, pa povadili noževe: Detalji drame u Rakovici: Mladići se sukobili ispred poznatog restorana, krvavi dovezeni u Hitnu

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugZvezdara

Hronika, najnovije vesti »

Pas tragač nanjušio trag na ovom mestu: Majka nestalog farmaceuta iz Niša: "Budim se sa istom nadom svakog dana"

Pas tragač nanjušio trag na ovom mestu: Majka nestalog farmaceuta iz Niša: "Budim se sa istom nadom svakog dana"

Blic pre 0 minuta
Ove tri opštine u Srbiji su najbezbednije za život: Meštani otkrili u čemu je tajna (video)

Ove tri opštine u Srbiji su najbezbednije za život: Meštani otkrili u čemu je tajna (video)

Blic pre 35 minuta
"U trenu je sve nestalo, lupao sam komšijama sa decom na vrata da spasavaju glavu" Vlasnik izgorelog stana u Batajnici otvorio…

"U trenu je sve nestalo, lupao sam komšijama sa decom na vrata da spasavaju glavu" Vlasnik izgorelog stana u Batajnici otvorio dušu za Kurir, potresno! (Foto)

Kurir pre 15 minuta
"Strahujem da je sebi nešto učinio!" Vapaj brata nestalog Marka Mladenovića, teško podneo razvod, policija pretražuje bunare i…

"Strahujem da je sebi nešto učinio!" Vapaj brata nestalog Marka Mladenovića, teško podneo razvod, policija pretražuje bunare i napuštene kuće

Alo pre 25 minuta
Muškarac pokušao da zapali jedan od najstarijih manastira u Srbiji: Nije mu prvi put, ranije vandalizovao ikone

Muškarac pokušao da zapali jedan od najstarijih manastira u Srbiji: Nije mu prvi put, ranije vandalizovao ikone

Blic pre 1 sat