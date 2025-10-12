Povređen muškarac (45) u saobraćajnoj nezgodi: Odmah prevezen u Urgentni centar u Beogradu

Muškarac star 45 godina povređen je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 2 sata posle ponoći na uglu Severnog bulevara i Ulice Ljubice Luković na Zvezdari, rečeno je Tanjugu jutros u Hitnoj pomoći.

Njemu su na mestu nezgode konstatovane lakše povrede i on je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar na detaljnu dijagnostiku. Kako je rečeno Tanjugu, služba Hitne pomoći imala je tokom protekle noći u Beogradu 113 intervencije, od čega 15 na javnim mestima. Iz Hitne pomoći navode i da su se tokom noći za pomoć najviše javljali hronični bolesnici, kardiološki i psihijatrijski pacijenti. (Tanjug)