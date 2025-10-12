"Sanjao sam ovu noć": Vitkof se obratio na Trgu talaca u Tel Avivu: Prisutni skandirali "Hvala Trampe"

"Sanjao sam ovu noć": Vitkof se obratio na Trgu talaca u Tel Avivu: Prisutni skandirali "Hvala Trampe"

Američki izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof izjavio je danas, u obraćanju hiljadama okupljenih na Trgu talaca u Tel Avivu, da čuda mogu da se dese, i da se taoci, koje drži palestinska militantna grupa Hamas, vraćaju kući.

Vitkof je kazao da svi duguju duboku zahvalnost američkom predsedniku Donaldu Trampu, dok su prisutni skandirali "hvala Trampe, hvala Vitkofe", prenosi BBC. - Sanjao sam ovu noć. Bio je to dug put. Voleo bih da je predsednik ovde, ovo bi mu se dopalo. Pre svega želim da odam počast narodu Izraela. Vaša hrabrost i izdržljivost inspirisali su svet - rekao je Vitkof. Vitkof se u obraćanju zahvalio Trampu, Trampovom zetu Džaredu Kušneru, arapskim i muslimanskim
