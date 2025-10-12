(Video) Helikopter se srušio kod čuvenog hotela! Povređeni pešaci, delovi letilice razbacani po putu: "Video sam kako se otima kontroli"

Pet osoba, uključujući jedno dete, hospitalizovano je kada se helikopter srušio u gradu Hantington Bič u južnoj Kaliforniji u subotu popodne.

Nesreća se dogodila neposredno posle 14 časova po lokalnom vremenu blizu parkinga pored autoputa Pacifik Koust, navode vatrogasci Hantington Biča. Gradski zvaničnici su za CBS News rekli da su dve osobe iz helikoptera bezbedno izvučene iz olupine. U incidentu su povređena i tri pešaka na ulici, a svih petoro ljudi je prevezeno u najbližu bolnicu. Još uvek nije poznato njihovo stanje. Dramatični video objavljen na društvenim mrežama prikazuje kako se helikopter