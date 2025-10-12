(Video) Helikopter se srušio kod čuvenog hotela! Povređeni pešaci, delovi letilice razbacani po putu: "Video sam kako se otima kontroli"

Blic pre 53 minuta
(Video) Helikopter se srušio kod čuvenog hotela! Povređeni pešaci, delovi letilice razbacani po putu: "Video sam kako se otima…

Pet osoba, uključujući jedno dete, hospitalizovano je kada se helikopter srušio u gradu Hantington Bič u južnoj Kaliforniji u subotu popodne.

Nesreća se dogodila neposredno posle 14 časova po lokalnom vremenu blizu parkinga pored autoputa Pacifik Koust, navode vatrogasci Hantington Biča. Gradski zvaničnici su za CBS News rekli da su dve osobe iz helikoptera bezbedno izvučene iz olupine. U incidentu su povređena i tri pešaka na ulici, a svih petoro ljudi je prevezeno u najbližu bolnicu. Još uvek nije poznato njihovo stanje. Dramatični video objavljen na društvenim mrežama prikazuje kako se helikopter
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Srušio se helikopter, ima povređenih! Objavljen jeziv snimak pada letelice na plaži u Kaliforniji! Obrušio se direktno na…

Srušio se helikopter, ima povređenih! Objavljen jeziv snimak pada letelice na plaži u Kaliforniji! Obrušio se direktno na palme i ljude! (foto/video)

Kurir pre 58 minuta
Srušio se helikopter; Ima povređenih VIDEO

Srušio se helikopter; Ima povređenih VIDEO

B92 pre 2 sata
Američki helikopter se srušio Kamera snimila trenutak jezive nesreće (uznemirujući video)

Američki helikopter se srušio Kamera snimila trenutak jezive nesreće (uznemirujući video)

Alo pre 2 sata
Petoro povređeno u padu helikoptera: Dramatične scene u Kaliforniji (video)

Petoro povređeno u padu helikoptera: Dramatične scene u Kaliforniji (video)

Večernje novosti pre 2 sata
Panika na plaži u Kaliforniji Helikopter pao pored autoputa, VIDEO ledi krv u žilama

Panika na plaži u Kaliforniji Helikopter pao pored autoputa, VIDEO ledi krv u žilama

Alo pre 9 sati
Pucnjava u Nemačkoj: Napadač upao u kladionicu i osuo paljbu: Najmanje tri osobe ranjene

Pucnjava u Nemačkoj: Napadač upao u kladionicu i osuo paljbu: Najmanje tri osobe ranjene

Blic pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kalifornijahelikopter

Svet, najnovije vesti »

Iran suspendovao sporazum s IAEA i zamrznuo dijalog sa Evropom

Iran suspendovao sporazum s IAEA i zamrznuo dijalog sa Evropom

Sputnik pre 3 minuta
Mirovni samit o Gazi sutra u Šarm el Šeiku bez Hamasa, Netanijahu još nije potvrdio učešće

Mirovni samit o Gazi sutra u Šarm el Šeiku bez Hamasa, Netanijahu još nije potvrdio učešće

Sputnik pre 3 minuta
(Video) Krvoproliće na granici, odjekuju pucnji! Počeo rat od kog se sve trese: Aktivirano najteže naoružanje, putevi…

(Video) Krvoproliće na granici, odjekuju pucnji! Počeo rat od kog se sve trese: Aktivirano najteže naoružanje, putevi zatvoreni, a najgore tek sledi

Blic pre 3 minuta
Donjecka oblast bez struje zbog ruskih napada; Ukrajinske snage neutralisale 103 drona

Donjecka oblast bez struje zbog ruskih napada; Ukrajinske snage neutralisale 103 drona

RTS pre 3 minuta
Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

Kac: Naložio sam izraelskoj vojsci da se pripremi za rušenje svih tunela Hamasa u Gazi

RTV pre 38 minuta