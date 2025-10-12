Direktor kancelarije za KiM: Potpuni fijasko protesta u Beogradu, trebalo je da idu u Prištinu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković je ocenio „kao potpuni fijasko“ današnji skup studenata u blokadi ispred te vladine kancelarije na Novom Beogradu, sa koga je zatražena i njegova ostavka.

Petković je na mreži “ Iks“ (X) napisao da na skupu učestovalo „svega troje studenata iz KM (Kosovke Mitrovice), te da je „sveukupno bilo prisutno oko 580 blokadera“. „Skup im je propao jer su pogrešnom politikom došli na pogrešnu adresu. Kako se nisu setili da im adresa protesta bude zgrada režima u PR (Prištini)“, zapitao je on. Studenti u blokadi i građani kojih ih pdoržavaju su danas organizovali skup podrške kolegama u Severnoj Mitrovici i Srbima na Kosovu gde