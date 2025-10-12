Fudbal za zaborav: U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije u Leskovcu

Danas pre 5 sati  |  BBC News na srpskom
Fudbal za zaborav: U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije u Leskovcu

Kvalifikacioni duel Srbije i Albanije, koji su mnogi nazivali „mečom odluke“, pripao je gostujućoj reprezentaciji, umanjivši tako šansu za let „Orlova“ na Mundijal 2026.

Izabranici selektora Dragana Stojkovića Piksija imali su inicijativu, ispostaviće se jalovu, tokom većeg dela meča, ali je Albanija ipak slavila minimalnom pobedom 1:0 u Leskovcu u subotu uveče. Gol za goste je postigao Rej Manaj u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena – proslavio ga je pokazujući albanski simbol rukama, zbog čega je dobio žuti karton. „Sigurno jedan od najtežih momenata i poraza u karijeri, jako teški dani za naš reprezentativni fudbal“, rekao je
