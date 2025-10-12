NATO: Svaka vazdušna aktivnost na Kosovu mora biti koordinisana sa KFOR-om

Neophodno je da svaka aktivnost u vazdušnom prostoru Kosova bude sprovedena u pravilnoj koordinaciji sa mirovnom misijom NATO na Kosovu, KFOR-om, kako bi se sprečile tenzije i garantovala bezbednost, izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) neimenovani zvaničnik Alijnse Vlasti Kosova su 8. oktobra saopštile da su dobile hiljade borbenih dronova iz Turske, što je izazvalo oštre reakcije Srbije. Zvaničnik NATO ocenio je Tursku kao dugogodišnjeg doprinosioca misiji