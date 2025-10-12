NATO: Svaka vazdušna aktivnost na Kosovu mora biti koordinisana sa KFOR-om

Danas pre 12 sati  |  Beta
NATO: Svaka vazdušna aktivnost na Kosovu mora biti koordinisana sa KFOR-om
Neophodno je da svaka aktivnost u vazdušnom prostoru Kosova bude sprovedena u pravilnoj koordinaciji sa mirovnom misijom NATO na Kosovu, KFOR-om, kako bi se sprečile tenzije i garantovala bezbednost, izjavio je za Radio Slobodna Evropa (RSE) neimenovani zvaničnik Alijnse Vlasti Kosova su 8. oktobra saopštile da su dobile hiljade borbenih dronova iz Turske, što je izazvalo oštre reakcije Srbije. Zvaničnik NATO ocenio je Tursku kao dugogodišnjeg doprinosioca misiji
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Loše vesti za kurtijevu bandu Dronove smeju da koriste samo pod jednim uslovom! Oglasio se zvaničnik NATO-a

Loše vesti za kurtijevu bandu Dronove smeju da koriste samo pod jednim uslovom! Oglasio se zvaničnik NATO-a

Alo pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNATOKFORTurska

Politika, najnovije vesti »

Danas izbori na Kosovu: Srbi na meti pritisaka, zabrana i manipulacija brojem birača: Albanci prvi put kandiduju svog čoveka…

Danas izbori na Kosovu: Srbi na meti pritisaka, zabrana i manipulacija brojem birača: Albanci prvi put kandiduju svog čoveka za gradonačelnika Severne Mitrovice

Blic pre 6 minuta
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji

Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji

RTS pre 59 minuta
Loše vesti za kurtijevu bandu Dronove smeju da koriste samo pod jednim uslovom! Oglasio se zvaničnik NATO-a

Loše vesti za kurtijevu bandu Dronove smeju da koriste samo pod jednim uslovom! Oglasio se zvaničnik NATO-a

Alo pre 55 minuta
Maja Gojković pozvala Srbe na Kim da izađu na izbore i podrže Srpsku listu

Maja Gojković pozvala Srbe na Kim da izađu na izbore i podrže Srpsku listu

Blic pre 5 sati
U AP Kosovo i Metohija lokalni izbori, Srpska lista pod brojem 170

U AP Kosovo i Metohija lokalni izbori, Srpska lista pod brojem 170

RTV pre 6 sati