„Nemam ni trunku krivice za NIS“: Vučić uoči sastanka sa predsednikom UO Gaspromnjefta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da u ponedeljak očekuje koristan sastanak sa predsednikom Upravnog odbora Gaspromnjefta Aleksandarom Djukovim i da se nada konkretnim predlozima u vezi sa situacijom koja se odnosi na američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Vučić je novinarima, posle obilaske radova na rekonstrukciji porodilišta u Višegradskoj ulici, rekao da za svašta oseća krivicu, ali za to nema „ni trunku krivice“ i da se trudi da uradi najbolje za Srbiju i da sačuva „i blokaderska radna mesta“ i da su direktori iz NIS išli na blokade Upitan o izjavi zamenika predsednika Stranke slobode i pravde Borka Stefanovića da kada su na vlasti „radikali i socijalisti“ tu su sankcije, Vučić je rekao da su demokrate bile u