Sramni pravilnik, pretnje, neznanje, zatvaranje scena, vređanja zaposlenih: Pavle Jerinić saopštio bilans rada 100 dana uprave NP

Danas pre 45 minuta  |  R. R.
Sramni pravilnik, pretnje, neznanje, zatvaranje scena, vređanja zaposlenih: Pavle Jerinić saopštio bilans rada 100 dana uprave…

Na Trgu republike večeras je održan veliki skup podrške umetnicima Narodnog pozorišta u Beogradu, u organizaciji Sindikata glumaca SINGLUS, Sindikata Baleta i Sindikata Opere, kojem su se odazvale brojne kolege iz svih beogradskih pozorišta, profesori Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, javne ličnosti i građani.

Na improvizovanoj sceni na kojoj su umetnici nacionalnog teatra izveli svojevrsni društveno – umetnički „performans“, jedan od posebnih utisaka ostavio je glumac Pavle Jerinić, čiji je govor ispraćen burnim ovacijama. Jerinić je najpre podsetio na Član 46. Ustava Republike Srbije koji „jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje“. – Hvala vam što ste došli da nas
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

„Narodno pozorište je narodno“: Sa skupa podrške na Trgu republike poručeno da „pozorište nije kasarna, niti je uprava…

„Narodno pozorište je narodno“: Sa skupa podrške na Trgu republike poručeno da „pozorište nije kasarna, niti je uprava Generalštaba“ (FOTO; VIDEO)

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PozorišteSindikat

Kultura, najnovije vesti »

Selaković na grobu Alekse Šantića: Nemoguće je uništiti ono što su Srbi u Mostaru gradili

Selaković na grobu Alekse Šantića: Nemoguće je uništiti ono što su Srbi u Mostaru gradili

Blic pre 10 minuta
Sramni pravilnik, pretnje, neznanje, zatvaranje scena, vređanja zaposlenih: Pavle Jerinić saopštio bilans rada 100 dana uprave…

Sramni pravilnik, pretnje, neznanje, zatvaranje scena, vređanja zaposlenih: Pavle Jerinić saopštio bilans rada 100 dana uprave NP

Danas pre 45 minuta
Lejdi Gaga glumiće u nastavku čuvenog filma: Nakon uloge u drugoj sezoni "Srede" viđena u Milanu na setu (foto)

Lejdi Gaga glumiće u nastavku čuvenog filma: Nakon uloge u drugoj sezoni "Srede" viđena u Milanu na setu (foto)

Kurir pre 50 minuta
Diane Keaton je bila ideja

Diane Keaton je bila ideja

Velike priče pre 1 sat
Pronađite nadu u nekoj pukotini ili zovite vatrogasce

Pronađite nadu u nekoj pukotini ili zovite vatrogasce

Radar pre 2 sata