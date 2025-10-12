(UŽIVO) Lokalni izbori na Kosovu: Prvi preliminarni rezultati, u Južnoj Mitrovici slavlje uz zastave OVK – prisutna kosovska policija

Danas pre 16 minuta  |  Vojin Radovanović
(UŽIVO) Lokalni izbori na Kosovu: Prvi preliminarni rezultati, u Južnoj Mitrovici slavlje uz zastave OVK – prisutna kosovska…

Na Kosovu se danas održavaju redovni lokalni izbori.

Ovo su prvi redovni lokalni izbori nakon onih vanrednih iz 2023. godine, koji su održani na severu Kosova, a koje su Srbi bojkotovali, nakon što su prethodno napustili kosovske institucije 2022. godine. Birači će danas glasati na lokalnim izborima za Skupštine opštine i gradonačelnike, i to na dva listića – jedan na kojem su imena kandidata za predsednik lokalnih samouprava i drugi na kojem su zastupljene stranke i koalicije sa listom kandidata za odbornike u
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Uživo zatvorena birališta na Kosovu Kakva je izlaznost u sredinama sa srpskom većinom: "da vratimo vlast srpskom narodu posle…

Uživo zatvorena birališta na Kosovu Kakva je izlaznost u sredinama sa srpskom većinom: "da vratimo vlast srpskom narodu posle tri godine patnje" (foto,video)

Blic pre 16 minuta
Lokalni izbori na Kosovu: Zatvorena birališta, velika izlaznost u srpskim sredinama

Lokalni izbori na Kosovu: Zatvorena birališta, velika izlaznost u srpskim sredinama

NIN pre 16 minuta
Propao kurtijev pokušaj da prevari Srbe Radaković: Zabeleženo više od 100 slučajeva promene biračkih mesta u druge opštine…

Propao kurtijev pokušaj da prevari Srbe Radaković: Zabeleženo više od 100 slučajeva promene biračkih mesta u druge opštine

Alo pre 16 minuta
Uživo izbori na KiM: Najveća izlaznost u srpskim sredinama, Kurti izgubio u Južnoj Mitrovici

Uživo izbori na KiM: Najveća izlaznost u srpskim sredinama, Kurti izgubio u Južnoj Mitrovici

Alo pre 16 minuta
Zatvorena biračka mesta na KiM, izlaznost oko 40 odsto – broje se glasovi

Zatvorena biračka mesta na KiM, izlaznost oko 40 odsto – broje se glasovi

RTS pre 41 minuta
Radaković: Biračima menjali biračka mesta u druge opštine, policajce uveli u biračke odbore

Radaković: Biračima menjali biračka mesta u druge opštine, policajce uveli u biračke odbore

Sputnik pre 31 minuta
Lokalni izbori na Kosovu: Zatvorena biračka mesta

Lokalni izbori na Kosovu: Zatvorena biračka mesta

Vreme pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoLokalni izboriOVKizlaznostIzboriSrpska listabojkot

Balkan, najnovije vesti »

Nasrnuo na policajce i oštetio službena vozila: Hapšenje u Prijedoru: Muškarac prijavljen za porodično nasilje, pa napravio…

Nasrnuo na policajce i oštetio službena vozila: Hapšenje u Prijedoru: Muškarac prijavljen za porodično nasilje, pa napravio još veći haos

Blic pre 36 minuta
Uživo zatvorena birališta na Kosovu Kakva je izlaznost u sredinama sa srpskom većinom: "da vratimo vlast srpskom narodu posle…

Uživo zatvorena birališta na Kosovu Kakva je izlaznost u sredinama sa srpskom većinom: "da vratimo vlast srpskom narodu posle tri godine patnje" (foto,video)

Blic pre 16 minuta
(UŽIVO) Lokalni izbori na Kosovu: Prvi preliminarni rezultati, u Južnoj Mitrovici slavlje uz zastave OVK – prisutna kosovska…

(UŽIVO) Lokalni izbori na Kosovu: Prvi preliminarni rezultati, u Južnoj Mitrovici slavlje uz zastave OVK – prisutna kosovska policija

Danas pre 16 minuta
Lokalni izbori na Kosovu: Zatvorena birališta, velika izlaznost u srpskim sredinama

Lokalni izbori na Kosovu: Zatvorena birališta, velika izlaznost u srpskim sredinama

NIN pre 16 minuta
Uživo izbori na KiM: Najveća izlaznost u srpskim sredinama, Kurti izgubio u Južnoj Mitrovici

Uživo izbori na KiM: Najveća izlaznost u srpskim sredinama, Kurti izgubio u Južnoj Mitrovici

Alo pre 16 minuta