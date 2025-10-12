(UŽIVO) Lokalni izbori na Kosovu: Srbi očekuju pobedu „nas Srba“, u centru Severne Mitrovice svadba i srpske zastave

Na Kosovu se danas održavaju redovni lokalni izbori.

Ovo su prvi redovni lokalni izbori nakon onih vanrednih iz 2023. godine, koji su održani na severu Kosova, a koje su Srbi bojkotovali, nakon što su prethodno napustili kosovske institucije 2022. godine. Birači će danas glasati na lokalnim izborima za Skupštine opštine i gradonačelnike, i to na dva listića – jedan na kojem su imena kandidata za predsednik lokalnih samouprava i drugi na kojem su zastupljene stranke i koalicije sa listom kandidata za odbornike u