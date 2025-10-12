On bi trebalo da zameni Stojkovića: Veljko Paunović novi selektor Srbije?

Srpski stručnjak Veljko Paunović mogao bi uskoro da postane novi selektor Srbije.

Posle poraza od Albanije u Leskovcu (0:1) u kvalfikacijama za Svetsko prvenstvo, postalo je neminovno da će se putevi selektora Dragana Stojkovića i Fudbalskog saveza Srbije razići. To je potvrdio i Piksi, koji je iste večeri razgovarao sa Draganom Džajićem i Brankom Radujkom, čelnim ljudima Fudbalskog saveza Srbije, ponudivši im ostavku. Nedugo potom, u medijima se pojavilo i ime njegove zamene. Kako saznaje "Arena sport" reč je o Veljku Paunoviću.