Danas oblačno, ponegde slaba kratkotrajna kiša, do 21 stepen

Na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini danas će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, dok će u ostalim krajevima biti umereno do potpuno oblačno, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u Pomoravlju, na jugozapadu i jugoistoku Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će biti slab i umeren, na istoku i jak, zapadni i severozapadni, dok će se najniža temperatura kretati od sedam do 13 stepeni, a najviša od 17 do 21 stepen. U Beogradu će biti promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i vetrom slabim i umerenim, zapadnim i severozapadnim. Najniža temperatura biće oko 11 stepeni, a najviša oko 19 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. oktobra, očekuje se promenljivo oblačno i u većini