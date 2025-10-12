FSS prihvatio Stojkovićevu ostavku: "Orlove" u Adori ne vodi ni Đorović, nego Mirković

Euronews pre 0 minuta  |  Autor: Euronews
FSS prihvatio Stojkovićevu ostavku: "Orlove" u Adori ne vodi ni Đorović, nego Mirković

Čenici Fudbalskog saveza Srbije prihvatili su ostavku dosadašnjeg selektora Dragana Stojkovića nakon poraza od Albanije u okviru kvalifkacija za Mundijal naredne godine.

I Piksi je po okončanju meča u Leskovcu rekao da neće putovati sa ekipom u Andoru, ali je rekao da će ekipu na tom susretu voditi njegov pomoćnik Goran Đorović, što, međutim, neće biti tako. Prema informacijama koje je preneo Tanjug "orlove" će u Andori voditi slektor mlade fudbalske reprezentacije Zoran Mirković, a u petak će biti održan Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije posle čega će biti poznato ko će biti Stojkovićev naslednik.
Ključne reči

Dragan StojkovićFudbalLeskovacMundijalFudbalski savezFSSTanjugFudbalski savez SrbijeAlbanijafudbalska reprezentacija srbije

