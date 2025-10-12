(BLOG) Lokalni izbori na Kosovu: Opštine na severu prednjače po izlaznosti, izborni dan protiče mirno

N1 Info pre 35 minuta  |  Beta
(BLOG) Lokalni izbori na Kosovu: Opštine na severu prednjače po izlaznosti, izborni dan protiče mirno

Na Kosovu se danas održavaju redovni lokalni izbori.

Ovo su prvi redovni lokalni izbori nakon onih vanrednih iz 2023. godine, koji su održani na severu Kosova, a koje su Srbi bojkotovali, nakon što su prethodno napustili kosovske institucije 2022. godine. Izbori za gradonačelnike i odbornike održavaju se u 38 opština, a pravo glasa ima 2.069.098 glasača. Za gradonačelnike se nadmeće 206 kandidata, od čega je 20 žena, a za odbornike opština kandidovalo se 5.420 kandidata. FOTO TANJUG/ STR FOTO TANJUG/ STR Tanjug /
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Uživo izbori na Kosovu Evo kakva je izlaznost u sredinama sa srpskom većinom: "da vratimo vlast sprskom narodu posle tri…

Uživo izbori na Kosovu Evo kakva je izlaznost u sredinama sa srpskom većinom: "da vratimo vlast sprskom narodu posle tri godine patnje" (foto,video)

Blic pre 10 minuta
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji

Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji

RTS pre 10 minuta
Izbori na Kim: Do 13 sati najveća izlaznost na severu Kosova, veći broj građana u Severnoj Mitrovici žali se da ne može da…

Izbori na Kim: Do 13 sati najveća izlaznost na severu Kosova, veći broj građana u Severnoj Mitrovici žali se da ne može da ostvari svoje biračko pravo

Kurir pre 10 minuta
Drecun: Važno da Srpska lista ima puni politički kapacitet jer se ona bori za srpske interese

Drecun: Važno da Srpska lista ima puni politički kapacitet jer se ona bori za srpske interese

RTV pre 1 sat
Na izborima na KiM i prema podacima do 13 sati najveća izlaznost u srpskim sredinama

Na izborima na KiM i prema podacima do 13 sati najveća izlaznost u srpskim sredinama

RTK pre 40 minuta
Meštani Leška nakon glasanja: Nadamo se da će posle izbora život građana biti lakši i lepši

Meštani Leška nakon glasanja: Nadamo se da će posle izbora život građana biti lakši i lepši

Kurir pre 15 minuta
uživo Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Znatno veća izlaznost u opštinama sa srpskom većinom

uživo Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji: Znatno veća izlaznost u opštinama sa srpskom većinom

Euronews pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoTanjugLokalni izboriizlaznostIzboriSrpska listabojkot

Balkan, najnovije vesti »

Uživo izbori na Kosovu Evo kakva je izlaznost u sredinama sa srpskom većinom: "da vratimo vlast sprskom narodu posle tri…

Uživo izbori na Kosovu Evo kakva je izlaznost u sredinama sa srpskom većinom: "da vratimo vlast sprskom narodu posle tri godine patnje" (foto,video)

Blic pre 10 minuta
Slovenska Policija priznala da je odgovorna za smrt Armina (37): Utvrđeno da je udavljen i da mu nije pružena adekvatna pomoć…

Slovenska Policija priznala da je odgovorna za smrt Armina (37): Utvrđeno da je udavljen i da mu nije pružena adekvatna pomoć

Blic pre 5 minuta
Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji

Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji

RTS pre 10 minuta
Izbori na Kim: Do 13 sati najveća izlaznost na severu Kosova, veći broj građana u Severnoj Mitrovici žali se da ne može da…

Izbori na Kim: Do 13 sati najveća izlaznost na severu Kosova, veći broj građana u Severnoj Mitrovici žali se da ne može da ostvari svoje biračko pravo

Kurir pre 10 minuta
(BLOG) Lokalni izbori na Kosovu: Opštine na severu prednjače po izlaznosti, izborni dan protiče mirno

(BLOG) Lokalni izbori na Kosovu: Opštine na severu prednjače po izlaznosti, izborni dan protiče mirno

N1 Info pre 35 minuta