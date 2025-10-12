(BLOG) Lokalni izbori na Kosovu: Opštine na severu prednjače po izlaznosti, izborni dan protiče mirno

Na Kosovu se danas održavaju redovni lokalni izbori.

Ovo su prvi redovni lokalni izbori nakon onih vanrednih iz 2023. godine, koji su održani na severu Kosova, a koje su Srbi bojkotovali, nakon što su prethodno napustili kosovske institucije 2022. godine. Izbori za gradonačelnike i odbornike održavaju se u 38 opština, a pravo glasa ima 2.069.098 glasača. Za gradonačelnike se nadmeće 206 kandidata, od čega je 20 žena, a za odbornike opština kandidovalo se 5.420 kandidata. FOTO TANJUG/ STR FOTO TANJUG/ STR Tanjug /