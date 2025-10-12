Na Kosovu se danas održavaju lokalni izbori, sva biračka mesta otvorena u 7.00

Danas se na Kosovu održavaju lokalni izbori za gradonačelnike i odbornike 38 opština, a sva biračka mesta na severu otvorena su tačno u 7 časova, piše KoSSev.

Pravo glasa ima 2.069.098 glasača, a glasanje traje do 19.00. Za gradonačelnike se nadmeće 206 kandidata, od čega je 20 žena, a za odbornike opština kandidovalo se 5.420 kandidata. Na ovim izborima na glasačkom listiću nalazi se ukupno 93 politička subjekta – 32 stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata. Ukupan broj kandidata koji predstavljaju te političke subjekte je 5.626, od čega je 206 kandidata za predsednike opština i 5.420
