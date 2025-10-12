Evropska unija uvodi novi digitalni sistem kontrole granica EES u 29 zemalja od 12. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 7 minuta
Evropska unija uvodi novi digitalni sistem kontrole granica EES u 29 zemalja od 12. oktobra 2025.

Novi sistem EES digitalno evidentira ulazak i izlazak putnika, uključujući biometrijske podatke, sa ciljem veće bezbednosti i efikasnosti na granicama EU, uz postepenu primenu do aprila 2026.

Evropska unija od 12. oktobra 2025. uvodi novi sistem ulaska i izlaska (EES) u 29 zemalja, uključujući Hrvatsku, Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku, koji digitalno beleži podatke iz pasoša, otiske prstiju i fotografije lica putnika izvan EU. Sistem zamenjuje pečate u pasošima i prati tačan datum ulaska i izlaska, čime se povećava bezbednost i efikasnost na granicama. Do aprila 2026. pasoši će i dalje biti pečatirani tokom postepene primene sistema. Radio 021 Politika Vreme

Primena sistema odnosi se na sve osobe koje nisu državljani EU i nemaju regulisan boravak u Šengenskoj zoni, uključujući građane Srbije. Novi režim važiće na graničnim prelazima sa Srbijom u Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji i Bugarskoj, a na mađarsko-srpskoj granici EES pravila stupaju na snagu 28. oktobra, sa dodatnim administrativnim obavezama. Ozon RTS Radio 021 Euronews Vranje news

Uvođenje EES sistema donosi prednosti kao što su brže i efikasnije granične provere i sprečavanje ilegalnih migracija, ali izaziva zabrinutost kod srpske privrede zbog uticaja na kamionski prevoz i konkurentnost. Na graničnom prelazu Batrovci trenutno nema većih zadržavanja, a prolazak kroz sistem traje oko pet minuta po osobi. Putovanje državljana Srbije u zemlje EU od sada će trajati duže zbog obavezne registracije na granici. Biznis.rs Mondo Euronews N1 Info

Povezane vesti »

Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

NIN pre 7 minuta
Nova pravila - po čemu će se od danas razlikovati putovanje državljana Srbije u zemlje EU (VIDEO UPUTSTVO)

Nova pravila - po čemu će se od danas razlikovati putovanje državljana Srbije u zemlje EU (VIDEO UPUTSTVO)

N1 Info pre 17 minuta
Novi EU sistem za ulazak i izlazak startuje danas: Šta putnici Srbije treba da znaju?

Novi EU sistem za ulazak i izlazak startuje danas: Šta putnici Srbije treba da znaju?

Vreme pre 46 minuta
Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Vranje news pre 42 minuta
Za prolazak potrebno oko pet minuta po osobi: EES sistem na granicama, na Batrovcima bez većih zadržavanja

Za prolazak potrebno oko pet minuta po osobi: EES sistem na granicama, na Batrovcima bez većih zadržavanja

Euronews pre 42 minuta
Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Beta pre 2 sata
Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

Novi sistem ulaska u EU od danas, otisci prstiju i fotografisanje na granici

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaEvropska UnijaBugarskaEURumunijaMađarskaEES

Društvo, najnovije vesti »

Evropska unija uvodi novi digitalni sistem kontrole granica EES u 29 zemalja od 12. oktobra 2025.

Evropska unija uvodi novi digitalni sistem kontrole granica EES u 29 zemalja od 12. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 7 minuta
Macura: Srbija ima priliku da pokaže svetu rezultate po pitanju unapređenja položaja žena

Macura: Srbija ima priliku da pokaže svetu rezultate po pitanju unapređenja položaja žena

RTV pre 7 minuta
Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

NIN pre 7 minuta
Desetine kamiona pomoći ulaze u Gazu, Hamas traži oslobađanje poznatih zatvorenika

Desetine kamiona pomoći ulaze u Gazu, Hamas traži oslobađanje poznatih zatvorenika

Južne vesti pre 6 minuta
Muskatna bundeva na više načina: Slana i slatka jela koja morate probati

Muskatna bundeva na više načina: Slana i slatka jela koja morate probati

Danas pre 7 minuta