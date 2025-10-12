Novi EES sistem za digitalnu kontrolu granica EU počeo sa radom 12. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 29 minuta
Novi EES sistem za digitalnu kontrolu granica EU počeo sa radom 12. oktobra 2025.

Postepena primena EES sistema uvodi biometrijsku kontrolu ulaska i izlaska u 29 zemalja EU, sa mogućim zadržavanjima i novim procedurama na granicama.

Od 12. oktobra 2025. počela je postepena primena novog sistema ulaska i izlaska (EES) u 29 zemalja EU, sa prvim aktiviranim prelazima na granici sa Hrvatskom. Putnici moraju da se registruju, daju otiske prstiju i biometrijske podatke lica, a procedura traje duže nego ranije. Na graničnom prelazu Bajakovo zabeležene su prve primene sistema u praksi. Blic N1 Info

Zvaničnici upozoravaju na moguće zadržavanja na aerodromima zbog nepostojanja aplikacije za unaprednu registraciju putnika, što može produžiti vreme čekanja. Novi sistem obuhvata sve državljane zemalja van Šengena i uvodi strožu kontrolu ulaska i izlaska. Benchmark N1 Info

Primena EES sistema ima za cilj povećanje bezbednosti i efikasnosti na granicama, ali izaziva zabrinutost zbog uticaja na privredu i dužinu putovanja. Biznis.rs Mondo

Povezane vesti »

Ekipa N1 na Bajakovu: Kako funkcioniše novi sistem za ulazak u zemlje EU

Ekipa N1 na Bajakovu: Kako funkcioniše novi sistem za ulazak u zemlje EU

N1 Info pre 3 minuta
Počela primena EES sistema u 29 evropskih zemalja, na Batrovcima bez većih zadržavanja

Počela primena EES sistema u 29 evropskih zemalja, na Batrovcima bez većih zadržavanja

RTV pre 8 minuta
Na žalost, EU aplikacija za brži prelazak preko granice još nije spremna: samo je Švedska završila i omogućila pre-registraciju…

Na žalost, EU aplikacija za brži prelazak preko granice još nije spremna: samo je Švedska završila i omogućila pre-registraciju

Benchmark pre 34 minuta
"Blic" na bajakovu: Počeo sa primenom EES sistem, ovako sada izgleda ulazak u EU: Evo kakvo je stanje na granici sa Hrvatskom…

"Blic" na bajakovu: Počeo sa primenom EES sistem, ovako sada izgleda ulazak u EU: Evo kakvo je stanje na granici sa Hrvatskom (foto, video)

Blic pre 3 minuta
Od danas u primeni novi EU sistem identifikacije: Moguće gužve na graničnim prelazima

Od danas u primeni novi EU sistem identifikacije: Moguće gužve na graničnim prelazima

Pirotske vesti pre 1 sat
Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

Šta čeka građane Srbije na granicama: Danas startuju EES sistem i nova pravila za ulazak i izalazak iz EU

NIN pre 1 sat
BSC: Evo kako će funkcionisati novi sistem evidentiranja na granici ka Bugarskoj

BSC: Evo kako će funkcionisati novi sistem evidentiranja na granici ka Bugarskoj

Vranje news pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaEvropska UnijaBugarskaAerodromEURumunijaMađarskaEES

Društvo, najnovije vesti »

Više slučajeva policijskog nasilja prema novinarima tokom izveštavanja sa skupova pristalica SNS

Više slučajeva policijskog nasilja prema novinarima tokom izveštavanja sa skupova pristalica SNS

Cenzolovka pre 13 minuta
Ekipa N1 na Bajakovu: Kako funkcioniše novi sistem za ulazak u zemlje EU

Ekipa N1 na Bajakovu: Kako funkcioniše novi sistem za ulazak u zemlje EU

N1 Info pre 3 minuta
Novi EES sistem za digitalnu kontrolu granica EU počeo sa radom 12. oktobra 2025.

Novi EES sistem za digitalnu kontrolu granica EU počeo sa radom 12. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 29 minuta
Muškarac u Novom Sadu napao novinarku N1, priveli ga pripadnici Žandarmerije

Muškarac u Novom Sadu napao novinarku N1, priveli ga pripadnici Žandarmerije

Cenzolovka pre 28 minuta
Počela primena EES sistema u 29 evropskih zemalja, na Batrovcima bez većih zadržavanja

Počela primena EES sistema u 29 evropskih zemalja, na Batrovcima bez većih zadržavanja

RTV pre 8 minuta