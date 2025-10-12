Novi EES sistem za digitalnu kontrolu granica EU počeo sa radom 12. oktobra 2025.

Naslovi.ai pre 29 minuta

Postepena primena EES sistema uvodi biometrijsku kontrolu ulaska i izlaska u 29 zemalja EU, sa mogućim zadržavanjima i novim procedurama na granicama.

Od 12. oktobra 2025. počela je postepena primena novog sistema ulaska i izlaska (EES) u 29 zemalja EU, sa prvim aktiviranim prelazima na granici sa Hrvatskom. Putnici moraju da se registruju, daju otiske prstiju i biometrijske podatke lica, a procedura traje duže nego ranije. Na graničnom prelazu Bajakovo zabeležene su prve primene sistema u praksi. Blic N1 Info

Zvaničnici upozoravaju na moguće zadržavanja na aerodromima zbog nepostojanja aplikacije za unaprednu registraciju putnika, što može produžiti vreme čekanja. Novi sistem obuhvata sve državljane zemalja van Šengena i uvodi strožu kontrolu ulaska i izlaska. Benchmark N1 Info

Primena EES sistema ima za cilj povećanje bezbednosti i efikasnosti na granicama, ali izaziva zabrinutost zbog uticaja na privredu i dužinu putovanja. Biznis.rs Mondo