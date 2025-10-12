Lokalni izbori na Kosovu: Velika izlaznost u srpskim sredinama, šansa za povratak Srba u institucije

NIN pre 38 minuta
Lokalni izbori na Kosovu: Velika izlaznost u srpskim sredinama, šansa za povratak Srba u institucije

Na Kosovu i Metohiji su u 7.00 časova otvorena biračka mesta na lokalnim izborima.

Građani će svoje pravo moći da ostvare i da glasaju do 19.00 časova. Ovo su prvi redovni lokalni izbori nakon vanrednih iz 2023. godine, koji su održani na severu Kosova, a koje su Srbi bojkotovali, nakon što su prethodno napustili kosovske institucije 2022. godine. Pravo glasa, prema podacima Centralne izborne komisije, ima 2.069.098 birača, od kojih će 2.025.105 glasati na biračkim mestima na teritoriji Kosova, dok su 43.993 birača registrovana za glasanje poštom
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Zatvorena biračka mesta na KiM, počinje brojanje glasova

Zatvorena biračka mesta na KiM, počinje brojanje glasova

RTS pre 3 minuta
Zatvorena birališta na Kosovu, glasači birali lokalnu vlast

Zatvorena birališta na Kosovu, glasači birali lokalnu vlast

BBC News pre 3 minuta
Izbori na Kosovu i Metohiji: Do 17 časova glasalo 31,88 odsto upisanih birača, najveća izlaznost u Zubinom Potoku 58 odsto

Izbori na Kosovu i Metohiji: Do 17 časova glasalo 31,88 odsto upisanih birača, najveća izlaznost u Zubinom Potoku 58 odsto

Nova pre 13 minuta
Zatvorena biračka mesta na Kim: Do 17 časova glasalo 31,88 odsto upisanih birača, najveća izlaznost u Zubinom Potoku (foto)

Zatvorena biračka mesta na Kim: Do 17 časova glasalo 31,88 odsto upisanih birača, najveća izlaznost u Zubinom Potoku (foto)

Kurir pre 3 minuta
Veći broj građana u Kosovskoj Mitrovici kaže da nisu mogli da glasaju Srpska lista ukazivala na ovaj Kurtijev podli plan

Veći broj građana u Kosovskoj Mitrovici kaže da nisu mogli da glasaju Srpska lista ukazivala na ovaj Kurtijev podli plan

Alo pre 8 minuta
Uživo Lokalni izbori na KiM: Zatvorena biračka mesta; Pojačano prisustvo tzv. Kosovske policije FOTO/VIDEO

Uživo Lokalni izbori na KiM: Zatvorena biračka mesta; Pojačano prisustvo tzv. Kosovske policije FOTO/VIDEO

B92 pre 3 minuta
Uživo zatvorena biračka mesta na KiM Velika izlaznost na severu Kosova, veći broj građana u Severnoj Mitrovici žalio se da ne…

Uživo zatvorena biračka mesta na KiM Velika izlaznost na severu Kosova, veći broj građana u Severnoj Mitrovici žalio se da ne može da ostvari svoje biračko pravo

Alo pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaLokalni izboriZubin PotokizlaznostIzboriSrpska listabojkot

Balkan, najnovije vesti »

Zatvorena biračka mesta na KiM, počinje brojanje glasova

Zatvorena biračka mesta na KiM, počinje brojanje glasova

RTS pre 3 minuta
Zatvorena birališta na Kosovu, glasači birali lokalnu vlast

Zatvorena birališta na Kosovu, glasači birali lokalnu vlast

BBC News pre 3 minuta
Izbori na Kosovu i Metohiji: Do 17 časova glasalo 31,88 odsto upisanih birača, najveća izlaznost u Zubinom Potoku 58 odsto

Izbori na Kosovu i Metohiji: Do 17 časova glasalo 31,88 odsto upisanih birača, najveća izlaznost u Zubinom Potoku 58 odsto

Nova pre 13 minuta
Zatvorena biračka mesta na Kim: Do 17 časova glasalo 31,88 odsto upisanih birača, najveća izlaznost u Zubinom Potoku (foto)

Zatvorena biračka mesta na Kim: Do 17 časova glasalo 31,88 odsto upisanih birača, najveća izlaznost u Zubinom Potoku (foto)

Kurir pre 3 minuta
Veći broj građana u Kosovskoj Mitrovici kaže da nisu mogli da glasaju Srpska lista ukazivala na ovaj Kurtijev podli plan

Veći broj građana u Kosovskoj Mitrovici kaže da nisu mogli da glasaju Srpska lista ukazivala na ovaj Kurtijev podli plan

Alo pre 8 minuta