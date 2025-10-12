Lokalni izbori na Kosovu, Vučić: Ubedljiva pobeda Srpske liste u devet od 10 srpskih opština

Na Kosovu i Metohiji danas su održani loklani izbori.

Ovo su prvi redovni lokalni izbori nakon vanrednih iz 2023. godine, koji su održani na severu Kosova, a koje su Srbi bojkotovali, nakon što su prethodno napustili kosovske institucije 2022. godine. Pravo glasa, prema podacima Centralne izborne komisije, ima 2.069.098 birača, od kojih će 2.025.105 glasati na biračkim mestima na teritoriji Kosova, dok su 43.993 birača registrovana za glasanje poštom iz inostranstva. Za Srbe ovi izbori se održavaju u izuzetno teškom