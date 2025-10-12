„Srbija na ivici energetskog kolapsa“

Odbor stranke Srbija centar (Srce) za finansije i privredu ocenio je danas da je štetna politika Vlade Srbije i predsednika Srbije Aleksandra Vučiću dovela Srbiju na ivicu energetskog kolapsa.

U saopštenju Srce ističe da je zabrinjavajuće što Vlada Srbije nema „ni plan, ni program“ ni posle 11 meseci od kada je predsednik najavio američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS). Navodi se da su rokovi za sankcije više puta produžavani i da je bilo više od devet meseci da Srbija preduzme konkretne korake, ali da je, umesto toga, vlast Srpske napredne stranke (SNS) dovela državu u situaciju da, prema rečima predsednika, Rafinerija ima nafte za rad do