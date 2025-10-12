Zatvorena biračka mesta na KiM, izlaznost oko 40 odsto – broje se glasovi

Na Kosovu i Metohiji su održani lokalni izbori na kojima se bira rukovodstvo u 38 opština. Do 19 časova glasalo 39,16 odsto birača, a najveća izlaznost zabeležena je u srpskim sredinama. CIK-a je saopštio da će brojanje glasova za kandidate za gradonačelnike početi večeras, a za odbornike sutra. Pravo glasa imalo je 2.069.000 građana.

Izveštaj Dragane Biberović iz Kosovske Mitrovice 19:28 Eljezi: Večeras brojanje glasova za gradonačelnike, od sutra za odbornike Portparol CIK-a u Prištini Valjmir Eljezi izjavio je da će brojanje glasova sa lokalnih izbora za kandidate za gradonačelnike početi večeras, dok će brojanje glasova za odbornike početi sutra. "U 19.30 imaćemo preliminarne podatke o izlaznosti", rekao je Eljezi. Dodao je da će se večeras brojati glasački listići za gradonačelnike, a