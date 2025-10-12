Pakistan zatvorio granice sa Avganistanom nakon razmene vatre; U pograničnim sukobima likvidirano 58 pakistanskih vojnika

ISLAMABAD - Nakon razmene vatre između Pakistana i Avganistana, pakistanske vlasti su danas zatvorile granične prelaze prema Avganistanu, saopštili su pakistanski zvaničnici.

Avganistanske trupe otvorile su vatru kasno sinoć na pakistanske granične postaje kao odgovor na pakistanske vazdušne napade na Avganistan ranije ove nedelje, prenosi Rojters. Pakistan je saopštio da je na napade iz Avganistana odgovorio artiljerijskom i vatrom iz pešadijskog naoružanja i potvrdio da je uništeno nekoliko avganistanskih graničnih punktova. Razmena vatre je završena u nedelju ujutro, rekli su pakistanski bezbednosni zvaničnici, navodeći da se u