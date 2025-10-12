SPC slavi praznik posvećen Prepodobnom Kirijaku Otšelniku - Miholjdan

BEOGRAD - Srpska pravoslavna crkva danas, 12. oktobra, slavi Miholjdan, crkveni praznik posvećen hrišćanskom svetitelju i mučeniku Prepodobnom Kirijaku Otšelniku.

Naziva se Otšelnikom zbog svojih čestih pustinjačkih osamljivanja, a narod ga zove Sveti Miholj, pa otud i naziv praznika. Rođen je 448. godine u Korintu, gde je u ranoj mladosti postavljen za čteca Saborne crkve, a u 18. godini odlazi u Jerusalim, u manastir Svetog Jevtimija, gde se zamonašio. Već u ranoj mladosti, Kirijak je pokazao interesovanje za Sveto pismo, što ga je navelo da se posveti religioznom životu. Tokom života, držao se strogih monaških pravila,