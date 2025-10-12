U AP Kosovo i Metohija lokalni izbori, Srpska lista pod brojem 170

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
KOSOVSKA MITROVICA - U AP Kosovo i Metohija danas se održavaju lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije. Biračka mesta se otvaraju u 7.00 sati, a birači će moći da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19.00 časova.

Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata. Izborna kampanja počela je 13. septembra i završava se neposredno pre otvaranja biračkih mesta, sutra u 6.59 sati. Prema podacima centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098, od kojih na Kosovu i Metohiji 2.025.105, a van Kosova i Metohije 43.993. Izbori će biti organizovani u
