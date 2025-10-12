UKRAJINSKA KRIZA - Peskov: Isporuke raketa "tomahavk" Kijevu izazivaju izuzetnu zabrinutost; Zelenski ponovo razgovarao sa Trampom

MOSKVA, KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.327. dan. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je 32 ukrajinska drona iznad ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predsednik Volodimir Zelenski je izjavio da je u telefonskom razgovoru s američkim kolegom Donaldom Trampom dobio "signale" za jačanje protivvazdušne odbrane Ukrajine. EU ima vojni plan za sukob s Rusijom u koji želi da uvuče Budimpeštu, upozorava mađarski premijer Viktor Orban.

Predsednik Volodimir Zelenski istakao je da je razgovor sa šefom Bele kuće Donaldom Trampom bio dobar i produktivan. Kaže da je dobio signale da Sjedinjene Države razmatraju mogućnosti za jačanje saradnje s Ukrajinom i njene protivvazdušne odbrane. Obavestio je Trampa i o ruskim udarima na energetski sektor Ukrajine. "Samo sistemi protivvazdušne odbrane, kada ih ima dovoljno, garantuju zaštitu. Radimo na tome da obezbedimo rakete za sisteme", rekao je Zelenski. U