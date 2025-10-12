Protest podrške uhapšenim Novosađanima danas ispred Prekršajnog suda

Grupa “Građani NS na blokadama” pozvala je Novosađane da se danas u 15 časova okupe ispred Prekršajnog suda u tom gradu, kako bi pružili podršku ljudima koji su privedeni tokom jučerašnjeg skupa.

U Novom Sadu juče su istovremeno održani skupovi pristalica i protivnika vlasti, desilo se nekoliko incidenata, policija je intervenisala i privedeno je više osoba. Kako je navedeno u pozivu, većina privedenih je puštena bez prijave, ali su dve mlađe osobe zadržane 24 sata, da bi bile izvedene pred sudiju. “Jedna od njih je Ružica Tumbas, a mladić je Ognjen Mitrović. Dođimo da im pružimo podršku i solidarnost! Ne ostavljamo naše sugrađane same”, piše u pozivu.