Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS

Serbian News Media pre 35 minuta
Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da smatra da za uvođenje američkih sankcija kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS) nema “trunku krivice”, jer mesecima pokušava da “nešto izvuče” i sačuva radna mesta pojedinim direktorima za koje navodi da su učestvovali u blokadama. “Za svašta osećam krivicu, što nisam prepoznao nešto, što nisam dovoljno vredno radio, iako nisam imao dana odmora. Milion stvari mi se vrzma po glavi koje smo mogli drugačije. Za
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

„Nemam ni trunku krivice za NIS“: Vučić uoči sastanka sa predsednikom UO Gaspromnjefta

„Nemam ni trunku krivice za NIS“: Vučić uoči sastanka sa predsednikom UO Gaspromnjefta

Danas pre 4 minuta
Srbija na ivici energetskog kolapsa

Srbija na ivici energetskog kolapsa

Nova pre 39 minuta
Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS

Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS

Nova ekonomija pre 1 sat
Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS

Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS

Nova pre 1 sat
Vučić o susretu sa predsednikom UO Gaspromnjefta: Očekujem koristan sastanak sa Djukovim i konkretne predloge

Vučić o susretu sa predsednikom UO Gaspromnjefta: Očekujem koristan sastanak sa Djukovim i konkretne predloge

Euronews pre 1 sat
Vučić o sankcijama NIS-u: Očekujem koristan sastanak sa Djukovim

Vučić o sankcijama NIS-u: Očekujem koristan sastanak sa Djukovim

B92 pre 1 sat
Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS

Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

„Nemam ni trunku krivice za NIS“: Vučić uoči sastanka sa predsednikom UO Gaspromnjefta

„Nemam ni trunku krivice za NIS“: Vučić uoči sastanka sa predsednikom UO Gaspromnjefta

Danas pre 4 minuta
Srbija na ivici energetskog kolapsa

Srbija na ivici energetskog kolapsa

Nova pre 39 minuta
SRCE pita da li će naftna kriza građane Srbije koštati više milijardi evra

SRCE pita da li će naftna kriza građane Srbije koštati više milijardi evra

Serbian News Media pre 24 minuta
EU ambasador Orav lokalnim izborima na Kosovu: Obilazak biračkih mesta u Prištini i Severnoj Mitrovici

EU ambasador Orav lokalnim izborima na Kosovu: Obilazak biračkih mesta u Prištini i Severnoj Mitrovici

Serbian News Media pre 29 minuta
Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS

Vučić: Nemam ni trunku krivice za NIS

Serbian News Media pre 35 minuta