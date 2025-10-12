Zvezda bez Kartera nekoliko meseci? Situacija je ozbiljna…

Sport klub pre 47 minuta  |  Autor: Branimir Smilić
Zvezda bez Kartera nekoliko meseci? Situacija je ozbiljna…

Crvena zvezda je u nedelju saopštila da je Tajson Karter hospitalizovan zbog respiratornih problema, a prema nezvaničnim informacijama pred njim je duga pauza.

Klub sa Kalemegdana nije naveo detalje zbog kojih je letošnje pojačanje crveno-belih iz Unikahe završilo u bolnici, ali vesti nisu ni malo dobre i sumnja se da Karter ima plućnu emboliju (naglo začepčjenje jedne ili više arterija u plućima), koje može da bude itekako opasno. Jasno je da Amerikanac neće biti na raspolaganju treneru Saši Obradoviću za predstojeće mečeve Evrolige sa Žalgirisom i Real Madridom u Beogradu. Ukoliko dijagnoza bude potvrđena, 27-godišnji
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Zvezda u ozbiljnom probelmu: Nove informacije o Karteru ni malo obećavajuće!

Zvezda u ozbiljnom probelmu: Nove informacije o Karteru ni malo obećavajuće!

Hot sport pre 7 minuta
Katastrofa za zvezdu: Još jednog igrača čeka višemesečna pauza!

Katastrofa za zvezdu: Još jednog igrača čeka višemesečna pauza!

Kurir pre 16 minuta
“Ovo postaje suludo”: Moneke šokiran trenutnom situacijom u Crvenoj zvezdi!

“Ovo postaje suludo”: Moneke šokiran trenutnom situacijom u Crvenoj zvezdi!

Hot sport pre 1 sat
Zvezda dobila katastrofalne vesti

Zvezda dobila katastrofalne vesti

B92 pre 37 minuta
Sumnja se da je situacija ozbiljna: Prve informacije o hospitalizovanom igraču Zvezde Tajsonu Karteru

Sumnja se da je situacija ozbiljna: Prve informacije o hospitalizovanom igraču Zvezde Tajsonu Karteru

Mondo pre 1 sat
Tek pošto je Saša Obradović seo na klupu crvene zvezde: Spremio po hitnom postupku zamenu za Tajsona Kartera? Kreće potraga za…

Tek pošto je Saša Obradović seo na klupu crvene zvezde: Spremio po hitnom postupku zamenu za Tajsona Kartera? Kreće potraga za bekom!

Kurir pre 2 sata
Zvezdin bek u bolnici, novi problem pred evroligaške okršaje

Zvezdin bek u bolnici, novi problem pred evroligaške okršaje

Sportski žurnal pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaReal MadridMadridEvroligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

“Neka neko dobronameran kaže Vučiću da nema pojma o fudbalu”: Član Skupštine FSS direktan posle kraha protiv Albanije

“Neka neko dobronameran kaže Vučiću da nema pojma o fudbalu”: Član Skupštine FSS direktan posle kraha protiv Albanije

Danas pre 52 minuta
(VIDEO) Farska Ostrva prave čuda u grupi sa Hrvatskom i Crnom Gorom u borbi za Svetsko prvenstvo, goleada Holandije

(VIDEO) Farska Ostrva prave čuda u grupi sa Hrvatskom i Crnom Gorom u borbi za Svetsko prvenstvo, goleada Holandije

Danas pre 1 sat
Desetine kamiona pomoći ulaze u Gazu, Izrael se sprema za prihvat talaca

Desetine kamiona pomoći ulaze u Gazu, Izrael se sprema za prihvat talaca

Danas pre 2 sata
Pričalo se i o Partizanu: Žofri Lovernj ima novi klub

Pričalo se i o Partizanu: Žofri Lovernj ima novi klub

Danas pre 2 sata
Studenti u blokadi odgovorili na optužbe Aleksandra Vučića

Studenti u blokadi odgovorili na optužbe Aleksandra Vučića

Danas pre 4 sati