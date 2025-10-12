Zvezda bez Kartera nekoliko meseci? Situacija je ozbiljna…

Crvena zvezda je u nedelju saopštila da je Tajson Karter hospitalizovan zbog respiratornih problema, a prema nezvaničnim informacijama pred njim je duga pauza.

Klub sa Kalemegdana nije naveo detalje zbog kojih je letošnje pojačanje crveno-belih iz Unikahe završilo u bolnici, ali vesti nisu ni malo dobre i sumnja se da Karter ima plućnu emboliju (naglo začepčjenje jedne ili više arterija u plućima), koje može da bude itekako opasno. Jasno je da Amerikanac neće biti na raspolaganju treneru Saši Obradoviću za predstojeće mečeve Evrolige sa Žalgirisom i Real Madridom u Beogradu. Ukoliko dijagnoza bude potvrđena, 27-godišnji