Francuska ima novog kapitena

Selektor reprezentacije Francuske Didije Dešan saopštio je da će golman Majk Menjon biti kapiten nacionalnog tima u predstojećem meču protiv Islanda.

Menjon (30) će nosti traku oko ruke umesto standardnog kapitena Kilijana Embapea, koji neće igrati u Rejkjaviku zbog povrede. Francuska u utorak od 20.45 sati gostuje Islandu u meču grupe D kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Dvostruki svetski šampion i aktuelni vicešampion planete je lider grupe sa maksimalnih devet bodova iz tri meča. Ukrajina ima četiri, Island tri, a Azerbejdžan jedan bod.