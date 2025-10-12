Francuska ima novog kapitena

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Francuska ima novog kapitena

Selektor reprezentacije Francuske Didije Dešan saopštio je da će golman Majk Menjon biti kapiten nacionalnog tima u predstojećem meču protiv Islanda.

Menjon (30) će nosti traku oko ruke umesto standardnog kapitena Kilijana Embapea, koji neće igrati u Rejkjaviku zbog povrede. Francuska u utorak od 20.45 sati gostuje Islandu u meču grupe D kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. Dvostruki svetski šampion i aktuelni vicešampion planete je lider grupe sa maksimalnih devet bodova iz tri meča. Ukrajina ima četiri, Island tri, a Azerbejdžan jedan bod. ☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷☷ Admiral Bet vam nudi sjajne
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Poslušajte kako su hrvatski i slovenački komentator reagovali na gol Albanije protiv Srbije: "Taman kada..."

Poslušajte kako su hrvatski i slovenački komentator reagovali na gol Albanije protiv Srbije: "Taman kada..."

Telegraf pre 23 minuta
Veselin Vujović brutalno isprozivao Piksija: "Uspeo si nemoguće, izašao si iz legende"

Veselin Vujović brutalno isprozivao Piksija: "Uspeo si nemoguće, izašao si iz legende"

Telegraf pre 53 minuta
Trojica novih na spisku: Orlovi u potpuno drugačijem sastavu protiv Andore!

Trojica novih na spisku: Orlovi u potpuno drugačijem sastavu protiv Andore!

Hot sport pre 1 sat
Objektivne okolnosti ili raspad sistema? Srbija bez 5 igrača otputovala u Andoru, tri nova imena na spisku

Objektivne okolnosti ili raspad sistema? Srbija bez 5 igrača otputovala u Andoru, tri nova imena na spisku

Danas pre 1 sat
FSS PRESEKAO! Piksi odlazi, Mirković preuzima kormilo Srbije protiv Andore

FSS PRESEKAO! Piksi odlazi, Mirković preuzima kormilo Srbije protiv Andore

Sandžak haber pre 1 sat
Srbin deli pravdu u Lisabonu: Jovanović sudi ključni meč Portugal - Mađarska

Srbin deli pravdu u Lisabonu: Jovanović sudi ključni meč Portugal - Mađarska

Kurir pre 2 sata
Fss presekao! Piksi odlazi, Mirković preuzima kormilo Srbije protiv Andore

Fss presekao! Piksi odlazi, Mirković preuzima kormilo Srbije protiv Andore

IndeksOnline pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoUkrajinaAzerbejdžanFrancuska

Sport, najnovije vesti »

Studenti u blokadi odgovorili na optužbe Aleksandra Vučića

Studenti u blokadi odgovorili na optužbe Aleksandra Vučića

Danas pre 59 minuta
Vujadin Savić napustio Crvenu zvezdu

Vujadin Savić napustio Crvenu zvezdu

Danas pre 24 minuta
Vujadin Savić nije više u stručnom štabu Zvezde

Vujadin Savić nije više u stručnom štabu Zvezde

Sportski žurnal pre 13 minuta
Sferopulos u crno-belom: Bivši trener Zvezde već pronašao novi klub?!

Sferopulos u crno-belom: Bivši trener Zvezde već pronašao novi klub?!

Kurir pre 9 minuta
Obradović u Zvezdi – emocija, glavobolja i zadatak koji ne bi smeo svako da preuzme

Obradović u Zvezdi – emocija, glavobolja i zadatak koji ne bi smeo svako da preuzme

Nova pre 9 minuta