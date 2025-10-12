Ovako je govorio Piksi: Ne mogu glavni igrači u najvažnijoj utakmici da ti budu najgori... To se rešava u poluvremenu!

Dragan Stojković Piksi je sinoć podneo ostavku na mesto selektora Srbije, posle poraza u Leskovcu od Albanije 0:1 u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Piksi je tako posle četiri i po godine napustio kormilo reprezentacije, iako još uvek postoje šanse za plasman na Mundijal. Piksi je reprezentaciju zvanično preuzeo u martu 2021. godine, nedugo pošto je naš nacionalni tim posle penal-serije poražen od Škotske na ''Marakani'' u finalu baraža za plasman na Evropsko prvenstvo. ''Orlove'' je u to vreme sa klupe vodio Ljubiša Tumbaković, a iz današnje perspektive je zanimljivo podsetiti se kako je Stojković tada