Oskar Pjastri osvojio pol poziciju za glavnu trku Velike nagrade Katara u Formuli 1

Vozač Meklarena došao do šeste pol pozicije u karijeri, dok su Lando Noris i Maks Ferstapen završili na 2. i 3. mestu

Vozač Meklarena Oskar Pjastri osvojio je večeras pol poziciju za glavnu trku koja se vozi u okviru Velike nagrade Katara u Formuli 1. Pjastri je na stazi u Luisailu došao do šeste pol pozicije u karijeri vremenom 1.19,387 minuta. Vozač Meklarena Lando Noris bio je drugi sa 0,108 sekundi zaostatka, dok je Maks Ferstapen iz Red Bula završio na trećoj poziciji sa 0,264 sekunde iza Pjastrija. Četvrto mesto u kvalifikacijama je zauzeo vozač Mercedesa Džordž Rasel, a