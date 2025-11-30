(VIDEO) Novak Đoković dodelio trofeje na sprint trci Formule 1 u Kataru

Vozač Meklarena Oskar Pjastri pobedio je u sprint trci koja se vozi u okviru Velike nagrade Katara u šampionatu Formule 1.

Srpski teniser Novak Đoković je bio specijalan gost na trci i dodelio pehare najbolje plasiranim vozačima. Drugoplasirani je bio Džordž Rasel vozač Mercedesa, dok je kao treći trku završio Lando Noris iz Meklarena. Glavna trka za Veliku nagradu Katara voziće se 30.novembra od 17 časova. Noris je vodeći u generalnom plasmanu sa 396 bodova, drugi je Pjastri sa 374, a na trećem mestu je Ferstapen sa 371.