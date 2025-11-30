Ferstapen nakon pobede u Kataru i ostanka u trci za odbranu titule prvaka sveta: "Neverovatno!"

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
Ferstapen nakon pobede u Kataru i ostanka u trci za odbranu titule prvaka sveta: "Neverovatno!"
Vozač Red Bula Maks Ferstapen rekao je da je večerašnja pobeda u trci Formule 1 u Kataru ostvarena zahvaljujući pametnoj odluci ekipe da u ranoj fazi zamene gume, dok je na stazi bilo vozilo bezbednosti, kao i da ne razmišlja previše o mogućnosti da osvoji titulu u poslednjoj trci sezone - u Abu Dabiju. "Ovo je bila neverovatna trka za nas, doneli smo pravu odluku kao tim da uđemo u boks dok je sigurnosni auto bio na stazi, i to je bila pametna odluka. Presrećan
