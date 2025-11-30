Ludnica u Formuli 1: Verstapen slavio u Kataru, poslednja trka odlučuje o šampionu

Vozač Red Bula Maks Verstapen pobednik je večerašnje trke Formule 1 za Veliku nagradu Katara, čime je trku pre kraja šampionata smanjio razliku za vodećim u generalnom plasmanu Landom Norisom iz Meklarena na 12 bodova.

Verstapen, četvorostruki uzastopni svetski prvak, na stazi Lusail upisao je jubilarni 70. trijumf u karijeri, ujedno sedmi ove sezone. Drugo mesto zauzeo je vozač Meklarena Oskar Pjastri, a treće mesto pripalo je vozaču Vilijamsa Karlosu Saincu. Četvrti je kroz cilj prošao Noris, dok je petu poziciju zauzeo vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli. Bodove su osvojili još Džordž Rasel iz Mercedesa, Fernando Alonso iz Aston Martina, Šarl Lekler iz Ferarija, vozač Rejsing