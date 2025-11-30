Auuu ljudi, kakva dominacija! Nestvaran "Sombor-dabl" Nikole Jokića u trijumfu Denvera! Srbin završio meč bez promašaja iz igre! (video)

Kurir pre 4 sati
Auuu ljudi, kakva dominacija! Nestvaran "Sombor-dabl" Nikole Jokića u trijumfu Denvera! Srbin završio meč bez promašaja iz…

Posle bolnog poraza od Sparsa i eliminacije iz NBA kupa, Denver se vratio na pobednički kolosek.

Na krilima čudesnog Nikole Jokića Nagetsi su na neugodnom gostovanju savladali Finiks Sanse rezultatom 130:112. Somborac je bio nezaustavljiv i na ovom meču, zabeležio je popularni "Sombor-dabl". Baš kao i protiv Sparsa, ponovo je za jedan skok ostao kratak za novi tripl-dabl u sezoni. Nikola je meč završio sa 26 poena, uz savršenih 7/7 iz igre (9/11 slobodna bacanja), uz to dodao je devet skokova i 10 asistencija. Denver je bio izuzetno napadački raspoložen na
