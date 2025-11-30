Jokić vodio Denver do pobede, kraj Rajakovićevog niza

U NBA je u noći između subote i nedelje odigrano sedam mečeva.

Iako je bilo nagovestaja da je povređen, Nikola Jokić je vodio Dener do pobede. Finiks – Denver 112:130 U subotu uveče pojavila se informacija da je nastup Nikole Jokića protiv Sansa neizvestan zbog povrede zgloba leve ruke. Ali, Jokić je na terenu proveo 31 minut i bio na skok od novog tripl-dabl učinka. Postigao je 26 poena uz devet skokova i deset asistencija. Sem početnog vođstva i prednosti koja je u uvodnim minutima meča išla do sedam poena i činjenice da su