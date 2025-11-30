Pred meč javili da je Nikola Jokić povređen: onda je odigrao partiju za pamćenje

Denver je pred utakmicu sa Finiksom značajno zabrinuo svoje navijače pošto je objavio da je Nikola Jokić povređen i da je pod znakom pitanja, međutim ipak je zaigrao i 24 sata posle neočekivanog poraza od San Antonija - doneo je sigurnu pobedu nad Finiksom 130:112.

Kao i na susretu protiv Spursa, Jokiću je falio jedan skok za tripl-dabl, međutim neće preterano obraćati pažnju na to jer znamo da je za njega najvažnije da Denver pobeđuje, pa je baš zbog toga i rizikovao i zaigrao uprkos pobedi. Jokić je na terenu proveo 31 minut i zabeležio je 26 poena, bez promašaja iz igre - za istoriju. Ubacio je pet "dvojki" i dve "trojke", dok je samo jedno slobodno bacanje promašio (9/10). Takođe, imao je 10 asistencija i devet skokova,